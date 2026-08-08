VIDEO / Potez kakav se rijetko viđa: Kada pomoć nije stigla, na rukama je iznio suigrača u bolovima

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U dvoboju 2. Bundeslige između Darmstadta i Holstein Kiela, koji je završio podjelom bodova (2:2), dogodio se hvalevrijedan potez koji je izazvao oduševljenje navijača.

U 60. minuti susreta južnokorejski napadač Lee Ho-jae impresionirao je domaće navijače kada je pokazao nevjerojatan momčadski duh i samostalno u naručju iznio ozlijeđenog suigrača Yosukea Furukawu izvan terena.

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Furukawa je nakon jednog klizećeg starta suparnika ostao ležati na travnjaku, a u pomoć mu je odmah priskočio Ho-jae koji mu je prvo pokušao olakšati istezanjem. Dozivao je pomoć liječničke službe, ali kada ona nije ušla na teren, odlučio je samostalno riješiti problem i u rukama iznio Japanca kako bi dobio nužnu intervenciju medicinskog osoblja.

Samo pet minuta nakon tog hvalevrijednog poteza, južnokorejski debitant ponovno je podigao tribine na noge postigavši sjajan pogodak za smanjenje zaostatka.

Što se tiče same utakmice, gosti iz Kiela poveli su u 8. minuti pogotkom Guillerma Balzija, a prednost je pred kraj prvog poluvremena udvostručio Phil Harres (42′). Darmstadt se u drugom dijelu uspio vratiti – najprije je pogodio spomenuti Lee Ho-jae u 76. minuti, a konačnih 2:2 postavio je Aleksandar Vukotić snažnim udarcem glavom nakon kornera u 86. minuti.

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