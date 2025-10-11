VIDEO / Poslušajte kako je Albanija dočekana u Leskovcu

Podijeli :

U subotu navečer krenula je utakmica visokog rizika. U Leskovcu je Srbija dočekala Albaniju, a poznato je kako te dvije nacije nisu u prijateljskim odnosima. Česti su sukobi na nogometnim travnjacima pa je tako naelektrizirana atmosfera bila i u subotu. Iako je službeni spiker zamolio navijače da ne zvižde himni, to se nije dogodilo te je albanska pjesma išla uz pozadinsku buku zvižduka.

