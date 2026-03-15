VIDEO / Poseban trenutak u Bundesligi: Dva brata, dva kapetana! ‘Stvarno prekrasno’

Sjajne scene u Dortmundu.

Branič Borussije Dortmund Nico Schlotterbeck opisao je susret s bratom prije utakmice kao “vrlo poseban trenutak” nakon što je Dortmund pobijedio Augsburg 2:0.

Oba su brata bila kapetani svojih momčadi i podijelila su kratki trenutak zajedno prije početka utakmice – nešto što je Nico rekao da puno znači njima i njihovoj obitelji.

“Bio je to iznimno važan i prekrasan trenutak za Kevena i mene,” rekao je nakon utakmice pa dodao:

POVEZANO VIDEO / Što je Adeyemi rekao Kovaču?! Trener ga je primio za vrat i odgurnuo! VIDEO / Kovačeva Borussia slavila protiv Augsburga i smanjila zaostatak za Bayernom

“Zaista smo se veselili tome. To je nešto vrlo posebno za nas i za našu obitelj.”

“Činjenica da smo obojica bili kapetani dviju velikih njemačkih klubova poput Dortmunda i Augsburga i da smo mogli podijeliti taj trenutak prije početka – to je stvarno bilo prekrasno,” dodao je Schlotterbeck.

Nico je također otkrio da se nada da će nakon utakmice provesti malo više vremena sa svojim bratom.

“Sada se samo nadam da Keven može ostati sa mnom u Dortmundu nekoliko dana. Nismo se vidjeli već neko vrijeme.”

