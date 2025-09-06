VIDEO / Portugal na pogon Ronalda i Felixa svladao slabašnu Armeniju

Podijeli :

Ove su subote na svoj kvalifikacijski put prema Svjetskom prvenstvu krenuli nogometaši Portugala i početak je bio impresivan, pobijedili su u Jerevanu Armeniju s čak 5:0.

Poveo je Portugal u 10. minuti golom Joaa Felixa, dok je već u 21. bilo 2:0 nakon što je Cristiano Ronaldo zatresao domaću mrežu. Na odmor se otišlo uz 3:0 Portugalaca, a treći pogodak je postigao Joao Cancelo.

U nastavku susreta još su Joao Felix i Cristiano Ronaldo zabili po pogodak za konačnih i uvjerljivih 5-0. Kasnije će u ovoj skupini prvu utakmicu odigrati Irska i Mađarska u Dublinu od 20.45 sati.

Engleska i dalje ne briljira, ali skuplja pobjede. U skupini K su engleski nogometaši odigrali četvrtu utakmicu i četvrti put su slavili, u Birminghamu su pobijedili Andoru s 2:0. Po jedan gol u svakom poluvremenu dali su Englezi, s tim da je premijerni na ogledu bio autogol Garcije u 25. minuti. Sve je odlučeno pogotkom Ricea u 67. minuti.

Ranije je Srbija pobijedila u Rigi Latviju s minimalnih 1:0 u sklopu skupine K. Utakmica je odlučena već u 12. minuti kada je jedini pogodak na susretu postigao Dušan Vlahović. Tada je napadač Juventusa sa skoro 20 metara precizno potegnuo i naciljao domaću mrežu.

Imala je Srbija mnogo prilika postići drugi pogodak i time riješiti utakmicu, ali je sve do samog kraja strahovala za pobjedu. Tri važna boda i minimalnu prednost je ipak sačuvala. Srbija još uvijek nije primila pogodak u kvalifikacijama.

Engleska je vodeća na ljestvici s maksimalnih 12 bodova iz četiri utakmice. Druga je Srbija sa sedam bodova iz tri dvoboja, dok Albanija ima pet bodova iz četiri utakmice.

