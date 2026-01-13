VIDEO / Pomračenje uma turske legende protiv Petkovićevog Kocaelispora: Napao suce i vlastite pomoćnike!

Podijeli :

Od 16 sati započeo je ogled 2. kola turskog Kupa između Gaziantepa i Kocaelispora za kojeg od prve minute igraju hrvatski nogometaši Bruno Petković i Hrvoje Smolčić.

Domaćin je od 12. minute ostao s igračem manje nakon pogibeljnog starta Tayyipa Sanuca na nogu Karola Linettyja. Sudac Burak Pakkan prvotno je pokazao žuti karton domaćem braniču, no nakon VAR provjere opravdano ga je isključio.

A onda je krenuo apsolutni show domaćeg trenera i legende turskog nogometa Buraka Yilmaza! Bivši napadač turskih velikana Bešiktaša, Fenerbahčea i Galatasaraya, te čovjek koji je zabio 31 pogodak za tursku reprezentaciju, smatrao je da je prekršaju njegovog braniča prethodio prekršaj kojeg su počinili gosti.

Prilikom apsolutnog pomračenja uma, prvo je nasrnuo na pomoćog suca, onda na vlastitog pomoćnog trenera, a u konačnici i na četvrtog suca. Naravno, zaradio je crveni karton. Pogledajte!

