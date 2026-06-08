VIDEO / Pogledajte zbog kakve je gluposti Perišićev suigrač dobio crveni karton

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Nizozemska je u ponedjeljak navečer igrala svoju posljednju pripremnu utakmicu za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. U New Yorku su igrali protiv debitanta Uzbekistana te su nakon više od 80 minuta vodili s 1:0. Tada je Guus Til, suigrač Ivana Perišića iz PSV-a, napravio neshvatljiv potez te je rukom igrao na rubu kaznenog prostora. Taj pokret rukom nije bio klasični nogometni potez, nego je to više sličilo blokadi u košarci. Sutkinja utakmice nije prvotno dosudila prekršaj, a onda je nakon VAR provjere dosudila slobodni udarac i pokazala crveni karton Tilu iako su svi očekivali kazneni udarac. Na kraju je Nizozemska dobro prošla jer Uzbekistan nije uspio zabiti iz slobodnog udarca s 18 metara.

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