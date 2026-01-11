VIDEO / Pogledajte veliku nesebičnost bivšeg dinamovca: Mogao je sam zabiti, a on se odlučio na asistenciju

Podijeli :

U 16. kolu grčke Super lige Aris je ugostio AEK za koji igraju dva hrvatska nogometaša - Robert Ljubičić i Domagoj Vida. Obojica su bila u kadru, ali samo je Ljubičić nastupio u ovoj utakmici. Bivši dinamovac iskoristio je priliku koju mu je udijelio trener već u osmoj minuti kada je odjurio sam prema domaćem vrataru. Vezni igrač PAOK-a mogao je sam zabiti, ali on se odlučio uposliti svog suigrača Aboubakaryja Koitu koji je potom u praznu mrežu pogodio za 1:0. AEK ipak nije zadržao prednost dulje vrijeme jer je tri minute kasnije Fredrik Jensen zabio za 1:1. Bio je to i konačan rezultat utakmice. Tako je AEK propustio preuzeti vodstvo u Super ligi te su sada na trećem mjestu s bodom zaostatka za prvim Olympiakos. Aris je sedmi na ljestvici s 21 bodova.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.