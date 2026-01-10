VIDEO / Pogledajte tučnjavu s kraja utakmice na Afričkom kupu nacija

Podijeli :

Nigerija je osigurala mjesto u polufinalu Afričkog kupa nacija pobjedom nad Alžirom 2:0, no slavlje je zasjenjeno neugodnim događajima nakon završetka susreta.

Dvoboj je najavljivan kao izjednačena i neizvjesna borba za ulazak među četiri najbolje reprezentacije, ali Nigerijci su pitanje pobjednika riješili brže nego što se očekivalo. Presudno razdoblje odigrali su na početku drugog dijela, kada je Alžir platio visoku cijenu pogrešaka svog vratara Luce Zidanea.

Kod vodećeg pogotka Zidane je loše procijenio situaciju i omogućio Victoru Osimhenu da glavom zabije za 1:0, dok je desetak minuta kasnije ponovno loše reagirao u akciji nakon koje je Adams postavio konačnih 2:0.

Međutim, događaji nakon posljednjeg sučeva zvižduka bacili su sjenu na samu utakmicu. Tijekom nigerijskog slavlja, razočarani Zidane ušao je najprije u verbalni, a zatim i fizički sukob s nekoliko protivničkih igrača. Na terenu je nastao opći metež, a redari su u posljednji trenutak spriječili dio alžirskih navijača da utrče na travnjak, čime su izbjegnuti ozbiljniji incidenti.