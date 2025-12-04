VIDEO / Pogledajte trenutak kada se ozlijedio Alexander-Arnold: Neće ga biti dva mjeseca

Podijeli :

Real Madrid je u srijedu navečer upisao visoku pobjedu od 3:0 protiv Athletica iz Bilbaa, a važnu ulogu u tom slavlju imao je njihov novi desni bek Trent Alexander-Arnold. On je sjajnom loptom asistirao Kylianu Mbappeu za prvi pogodak susreta, ali je u drugom dijelu igru napustio zbog ozljede.

U 55. minuti, pri rezultatu 2:0 za Real Madrid, Alexander-Arnold je napustio travnjak zbog ozljede. Zamijenio ga je stoper Raul Asencio.

Samo dan nakon tog susreta stigla je loša vijest za Madriđane. Ozljeda Arnolda je mišićne prirode te bi on mogao propusitit oko dva mjeseca. Tako javlja španjolski novinar Arancha Rodriguez, insajder za Real Madrid.