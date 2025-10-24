VIDEO / Pogledajte spornu situaciju s Rujevice – je li igrač Sparte trebao biti isključen?

Podijeli :

U 'vaterpolskom' prvom poluvremenu utakmice Rijeke i Sparte u Konferencijskoj ligi nije bilo golova, a hrvatski prvak u jednoj je situaciji vrlo lako mogao steći prednost igrača više. U 34. minuti Petrovič je blokirao loptu Mannsverku koji ga je potom na centru zaustavio prekršajem. Budući da je norveški branič nominalno bio zadnji igrač obrane, Riječani su smatrali da je zaslužio crveni karton, no sudac mu je pokazao žuti. Što mislite, je li pogriješio? VAR soba dala mu je za pravo. Podsjetimo, utakmica je zbog nemogućih uvjeta za igru prekinuta nakon prvog poluvremena te će biti nastavljena dan kasnije, u petak od 16 sati.

