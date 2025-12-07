VIDEO / Pogledajte spektakularan gol Vuškovića, petom je zabio u ludoj utakmici HSV-a i Werdera!

HSV u 13. kolu Bundeslige dočekuje Werder Bremen, a Luka Vušković je u 75. minuti zabio spektakularan gol petom za vodstvo svoje momčadi. Nažalost, nije njegov HSV dugo vodio jer su gosti izjednačili preko Njinmaha samo tri minute kasnije.
