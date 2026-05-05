VIDEO / Pogledajte sjajnu asistenciju Matea Kovačića za Haalanda

U 35. kolu engleske Premier lige, a u 34. utakmici Manchester Cityja, Everton je ugostio Građane Pepa Guardiole te je u ludoj utakmici odigrao 3:3.

U 43. minuti je Jeremy Doku predivnim golom doveo Građane u vodstvo 1:0. Everton je zaigrao bolje u drugom poluvremenu te je u 68. minuti Thierno Barry iskoristio veliku grešku Marca Guehija za poravnanje na 1:1.

Samo nekoliko minuta kasnije O’Brien je zabio iz kornera za 2:1 Evertona. Ubrzo je bilo i 3:1 za Everton, a precizan je ponovno bio Barry.

Hrvatski reprezentativac Mateo Kovačić, koji se nedavno vratio nakon ozljede, ušao je u igru u završnici i odmah pokazao klasu. Fantastičnim dodavanjem pronašao je Erlinga Haalanda za gol kojim je City smanjio na 2:3 i vratio nadu. Na kraju je i Doku u 97. minuti donio bod Cityju (3:3).

