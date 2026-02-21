VIDEO / Pogledajte reakciju Dalića i Ćorluke nakon Budimirovog gola Realu

Podijeli :

U subotu je Osasuna u sklopu 25. kola španjolske La Lige ugostila Real Madrid, a u 38. minuti je i povela. Iz kaznenog udarca koji je i sam izborio zabio je Ante Budimir za 1:0. Sudac utakmice prvotno mu je pokazao žuti karton, ali je nakon VAR provjere utvrđeno da ga je Thibaut Courtois zakačio po nozi te je odluka promijenjena. Budimiru je poništen žuti karton, a "čast" opomene pripala je belgijskom vrataru kojemu je pokazan žuti karton. Nakon pogotka, režiser je pokazao hrvatskog izbornika Zlatko Dalića i njegovog pomoćnika Vedrana Ćorluku koji su u zadovoljstvu klimali glavom...

