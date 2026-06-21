VIDEO / Pogledajte prvi Yamalov gol na Svjetskom prvenstvu

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(AP Photo/Stew Milne) via Guliver Image

U drugom kolu Svjetskog prvenstva na krovom pokrivenim stadionom u Atlanti snage su odmjerile reprezentacije Španjolske i Saudijske Arabije. Dominirala je Španjolska u prvim minutama susreta, a to je stiglo na naplatu u 11. minuti kada je Mikel Oyarzabal pobjegao obrani Saudijske Arabije i poslao loptu Lamineu Yamalu na drugu vratnicu. Mladi dragulj Furije tada je desnom nogom loptu poslao u praznu mrežu za svoj prvi gol na svjetskim prvenstvima.

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