VIDEO / Pogledajte poništeni jedanaesterac za Real Madrid

Podijeli :

Počeo je prvi El Clasico sezone, a već u petoj minuti vidjeli smo prvo uzbuđenje na utakmici. Tada je Vinicius Junior ušao u kazneni prostor te je ušao u duel s Lamineom Yamalom nakon čege je Brazilac pao. Soto Grado je pokazao na bijelu točku, ali je na kraju VAR snimka pokazala kako je prekršaj zapravo napravio Vinicius, a ne Yamal.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.