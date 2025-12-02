VIDEO / Pogledajte pogodak kojim je nezaustavljivi Haaland ispisao povijest Premier lige!

Podijeli :

U tijeku je susret 14. kola Premier lige između Fulhama i Manchester Cityja na legendarnom Craven Cottageu. Gosti su u 17. minuti poveli nakon ubačaja Jeremyja Dokua, a na pravom mjestu bio je Erling Haaland koji je zakucao loptu u mrežu za 0:1. Ovim golom Haaland je ispisao povijest Premier lige. Naime, postao je igrač koji je najbrže stigao do 100 golova u najjačem engleskom razredu, za što mu je trebalo samo 111 utakmica. To je čak 13 utakmica manje od Alana Shearera, kojemu su za isti broj golova trebala 124 susreta.

