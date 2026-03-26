VIDEO / Pogledajte ‘neviđeni gol’ braniča Rijeke, pogurao je svoju reprezentaciju prema prekidu dugog posta

U Kišinjevu je Moldavija ugostila Litvu u prijateljskom susretu, a goste je kao kapetan predvodio branič Rijeke Justas Lasickas.
Upravo je Lasickas bio ključni čovjek svoje reprezentacije. U 33. minuti zabio je četvrti pogodak u dresu Litve, glavom nakon lijepe akcije. Zbog jakog sunca koje je obasjalo moldavsku prijestolnicu, pogodak se nije najbolje vidio na prvu. Iako je po vokaciji branič, u ovom susretu zaigrao je na krilnoj poziciji.
Drugi pogodak Litve postigao je Gvidas Gineitis u 72. minuti, čime je svoju momčad približio prekidu dugog niza bez pobjede. Litva, naime, traži prvo slavlje nakon 17 utakmica, a posljednji put pobijedila je 8. lipnja 2024. u Baltičkom kupu protiv Latvije (2:0).
S druge strane, Moldaviji bi ovaj poraz produžio niz bez pobjede na 12 utakmica.
Utakmica je u tijeku…
