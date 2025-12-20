VIDEO / Pogledajte kako je Vušković herojskim potezom oduševio Nijemce

Luka Vušković odradio je svih 90 minuta i upisao vrlo dobru partiju, potvrđenu učinkom u duelima (4/4 u zraku, 2/3 na tlu). Ipak, u središte pozornosti dospio je zbog situacije iz 65. minute, kada je prvi priskočio u pomoć Rasmusu Kristensenu nakon sudara s Mirom Muheimom, reagiravši zbog straha da se danski branič guši.

“Luka Vušković reagirao je munjevitom brzinom. Kada je branič HSV-a shvatio da Kristensen nakon sudara nepomično leži na terenu, kleknuo je ispred njega i posegnuo prema njegovu grlu. Postojala je bojazan da je Kristensen progutao jezik.

Medicinsko osoblje Frankfurta odmah je dotrčalo na teren. Nakon nekoliko sekundi, tijekom kojih je stadion bio gotovo potpuno tih, uslijedilo je olakšanje: Kristensen je reagirao”, pišu Nijemci.

Njemački mediji navode i kako je Kristensen nakon susreta dao znak da je sve u redu, a pohvale na Vuškovićevu reakciju uputio je i trener Eintrachta Dino Toppmöller.

“Pohvale Vuškoviću što je prepoznao situaciju i reagirao”, rekao je trener gostiju.