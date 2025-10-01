VIDEO / Tudorov Juventus prosuo pobjedu na samom kraju

Podijeli :

Juventus, kojeg s klupe vodi hrvatski trener Igor Tudor, odigrao je neriješeno 2:2 u gostima kod Villarreala u 2. kolu Lige prvaka.

Nakon što je Villarreal šokirao Tudorov Juventus u 18. minuti preko Mikautadzea, Talijani su se uspjeli vratiti s dva gola u nastavku u susretu 2. kola Lige prvaka.

Prvo je izjednačio Gatti ‘škaricama’ u 49. minuti, a prvo vodstvo Juventusu u utakmici donio je Conceicao u 56. minuti.

Pogledajte gol za izjednačenje:

I gol za 1:2:

A zatim novi šok za Tudora i njegov Juventus. U 90. minuti bivši igrač Stare Dame, Renato Veiga zabio je za izjednačenje 2:2 i podjelu bodova u Španjolskoj!