VIDEO / Pogledajte kako je Perišić sprintao u obranu i spriječio siguran gol

Nogomet 17. sij 202621:30 0 komentara

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić spriječio je gotovo siguran gol u dvoboju svog PSV-a protiv Fortune Sittard. Pri rezultatu 1:1 u 53. minuti Perišić se u punom sprintu vratio u kazneni prostor i pravovremeno oduzeo loptu protivničkom igraču Petersonu koji se baš u tom trenutku spremao šutirati s desetak metara iz izgledne situacije.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

