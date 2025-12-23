VIDEO / Pogledajte kako je bivši HNL-ovac zabio u uvjerljivoj pobjedi Senegala

Međunarodni nogomet 23. pro 202518:07 0 komentara

U susretu prvog kola D skupine afričkog Kupa nacija Senegal je u Tangeru pobijedio Bocvanu s 3-0.

Senegal je kroz povijest afričkih prvenstava jednom osvojio naslov (2021), a još dva puta je poražen u finalima (2002, 2019), dok je Bocvana tek drugi put sudjeluje na kontinentalnoj smotri.

#related-news_1

Senegalci su opravdali ulogu favorita ostvarivši uvjerljivu pobjedu. Prva dva gola zabio je napadač Bayerna Nicolas Jackson (40, 58), a među strijelce se upisao i bivši napadač Gorice, a danas Samsunspora Cherif Ndiaye (90).

U ranije odigranom susretu iz ove skupine DR Kongo je u Rabatu svladao Benin s 1-0.

Drugo kolo je na rasporedu 27. prosinca, a sastaju se Benin i Bocvana, te Senegal i DR Kongo.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Međunarodni nogomet