VIDEO / Pogledajte kako je Ajax bez Šutala slavio u velikom derbiju

U derbiju 16. kola nizozemskog nogometnog prvenstva Ajax je pobijedio Feyenoord s 2-0

Golove za Kopljanike zabili su Davy Klaasen u 13. minuti, te Jorthy Mokio u četvrtoj minuti nadoknade.

VIDEO / Klaasen nastradao kao Beljo, suigrač mu pri slavlju pogotka – razbio arkadu

Josip Šutalo nije nastupio zbog ozljede za Kopljanike, koji su trenutačno treći s 29 bodova.

Feyenoord na drugoj poziciji ima 34 boda, a vodi PSV s 43 boda.

