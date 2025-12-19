VIDEO / Pogledajte kako bi mogao izgledati novi stadion Hajduka, Bilić: Vrlo impresivan projekt

Nacionalni nogometni stadion u Bratislavi, na kojem igra Slovan, mogao bi poslužiti kao uzor za novi stadion u Splitu.
“To je prvi stadion koji službeno posjećujemo jer tražimo projekt koji bi mogao biti sličan i koristan za Split. Grad trenutno razmatra izgradnju novog stadiona, a jedna od lokacija je površinom vrlo mala.
Upravo zato je ovaj projekt za nas idealan, budući da ima usporedivu veličinu. Željeli bismo, doduše, nešto veći kapacitet, ali u osnovi je to stadion koji bi se savršeno uklopio na predviđenu lokaciju u gradu Splitu. To je vrlo impresivan projekt.”
Kako izgleda stadion Tehelno polje pogledajte u priloženom videu.
“Najviše nam odgovaraju osnovne funkcije stadiona. Radi se o modernom objektu. Onaj koji trenutno imamo je stariji atletski stadion, a mi želimo izgraditi isključivo nogometni. Najviše me impresionira okruženje u kojem je izgrađen te zakrivljenost tribina.
Kod nas imamo vrlo glasne navijače, tako da bi nam ovo bilo idealno. Čuli smo da je akustika ovdje izvrsna. Ovo je jedan od detalja koji nas zanimaju, ali jednako tako i sam način izgradnje i funkcionalnost, sve bi to za nas moglo vrlo dobro funkcionirati”, rekao je Bilić.
Predstavnici Hajduka priznali su da ih je stadion u Bratislavi najviše impresionirao u usporedbi s drugim europskim arenama:
“Među onima koje smo vidjeli, ovaj bi stadion za nas savršeno odgovarao na jednoj od lokacija. Sjajno je izveden. Funkcionalnost je izvrsna, prostor je optimalno iskorišten, VIP zone su vrlo dobro smještene.
Također je vrlo pogodan i za druga događanja. Kao što smo čuli, radi se o stadionu koji ima potencijal korištenja i za druge svrhe, što je za nas vrlo zanimljivo, budući da bi vlasnici bili Grad i potencijalno država. Upravo te funkcije čine ga jednim od najatraktivnijih stadiona koje smo vidjeli.”
“Koristili smo naše konzultante i ovo je u osnovi bio jedini stadion koji smo odabrali u Slovačkoj. Vidjeli smo i neke druge, no Slovačkoj možemo samo čestitati što je u investicijama u sportsku infrastrukturu naprednija. Takve investicije bi se trebale podržavati, ali ovo je u načelu jedini stadion koji smo u Slovačkoj planirali posjetiti”, dodao je Bilić pa nastavio:
“Potencijalni novi stadion mogao bi izgledati vrlo slično ovome, samo bi bio nešto veći. Želimo nešto veći kapacitet, ali iste funkcije. Želimo zakrivljenost stadiona, vrlo strme tribine i da se radi o pravom nogometnom stadionu.”
Ipak, do same realizacije projekta još je dug put.
“Zasad to još nije u fazi realizacije. Grad mora najprije proći cijeli analitički proces. Očekujemo prve početne rezultate možda krajem veljače, tada ćemo znati više. No, radi se o dugoročnom projektu i novi stadion sigurno neće nastati u kratkom roku”, zaključio je Bilić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!