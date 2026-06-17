VIDEO / Pogledajte golove u teško izborenoj pobjedi Austrije nad Jordanom

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AP Photo/Jeff Chiu via Guliver

U susretu skupine J Svjetskog nogometnog prvenstva, odigranom na rasprodanom Levi's Stadiumu u San Franciscu, reprezentacija Austrije svladala je debitanta Jordan s 3:1 (1:0).

Austrija je povela golom Romana Schmida (21), a Jordan je izjednačio u 50. minuti preko Alija Olwana. U 77. minuti nakon kornera Jordanac Yazan Al Arab je zabio autogol, koji je i prelomio susret, a u dvanaestoj minuti sudačke nadoknade Marko Arnautović je iz penala postigao konačnih 3-1.

Sve golove i najzanimljivije trenutke susreta pogledajte OVDJE.