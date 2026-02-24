VIDEO / Pogledajte golove kojima je Qarabag oborio negativni rekord Lige prvaka

Newcastle je u prvom susretu play-offa za plasman u osminu finala Lige prvaka praktički osigurao prolaz uvjerljivom pobjedom 6:1 u Azerbajdžanu, a dominaciju je nastavio i na uzvratu u Engleskoj.
Već nakon šest minuta igre bilo je 2:0. Sandro Tonali zabio je u 5. minuti za vodstvo, a samo minutu kasnije Joelinton je na asistenciju Harveyja Barnesa povisio na 2:0.
Time je ukupni rezultat narastao na čak 8:1 u korist engleske momčadi.
Qarabag je ovom utakmicom postavio i negativan rekord Lige prvaka. Azerbajdžanski klub ove je sezone primio ukupno 29 pogodaka, čime je srušio dosadašnji neslavni rekord Bayer Leverkusena, koji je u sezoni 2001./02. primio 28 golova.
