VIDEO / Pogledajte golčinu kojom je kapetan Leverkusena srušio Kovačevu Borussiju

Pogodak odluke zabio je kapetan “Apotekara” Robert Andrich u 42. minuti snažnim udarcem s velike udaljenosti.

Ovim porazom Borussia je ostala na 64 boda i drugom mjestu, uz devet bodova zaostatka za vodećim Bayernom, koji ima utakmicu manje i večeras gostuje kod St. Paulija. S druge strane, Leverkusen je skočio na peto mjesto s 52 boda i dodatno se približio pozicijama koje vode u Ligu prvaka.