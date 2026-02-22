VIDEO / Pogledajte bizaran kiks njemačkog vratara u porazu od St. Paulja

Podijeli :

U 23. kolu njemačke Bundeslige St. Pauli je ugostio Werder Bremen te je slavio s 2:1. Golove za domaću momčad postigli su Hauke Wahl i Japanac Joel Fujita dok je za goste strijelac bio Jovan Milošević koji je u Werderu na posudbi iz Stuttgarta, a igrao je i za beogradski Partizan te Vojvodinu.

U ovom susretu, osim važne pobjede St. Paulija u borbi za ostanak u Bundesligi, vrijedi posebno izdvojiti i prvi pogodak St. Paulija. U 55. minuti je Wahl mlako pucao prema golu Werder Bremena te se činilo kako će gostujući vratar Mio Backhaus lako pokupiti tu loptu.

Međutim, 21-godišnjem vrataru udarac je prošao kroz ruke te je podsjetio na Scotta Carsona i posljednje kolo kvalifikacija za Euro 2008. godine. Tada je nakon udarca Nike Kranjčara lopta prošla preko ruku engleskog vratara, a na kraju je poraz Engleske u tom susretu značio i neuspjeh u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo u Austriji i Švicarskoj.

