VIDEO / Pogledajte bizaran autogol koji je zakomplicirao situaciju afričkoj državi koja ‘lovi’ povijest

Posljednji ciklus osnovnog dijela afričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo počeo je u srijedu popodne. Skupina D bila je prva koja je mogla iznjedriti novog putnika na Mundijal, no to se nije dogodilo. Situacija se samo dodatno zakomplicirala jer je Libija remizirala sa Zelenortskom Republikom dok je Kamerun upisao gostujuću pobjedu nad Mauricijusom. Tako se u posljednje kolo ulazi s dvije opcije otvorene za vrh skupine te dvije opcije za drugo mjesto koje može voditi u dodatne kvalifikacije.

Zelenortska Republika mogla je pobjedom u Libiji osigurati povijesni plasman na Svjetsko prvenstvo, ali već u prvoj minuti je Roberto Lopes, obrambeni igrač Shamrock Roversa zabio autogol za vodstvo domaćih. Uzvratili su Zelenorčani preko Telma Arcanja, ali ubrzo je Libija ponovno povela.

U 42. minuti za novo vodstvo zabio je Ezoo El Mariamy, a onda je u drugom dijelu Libija preko Mahmouda Eltaiba Muftaha Al Shalwija došla do velikih 3:1. Zelenortska Republika smanjila je na 3:2 u 77. minuti golom Sidnyja Cabrala, a potom je uspjela i izjednačiti u 82. minuti preko Willyja Semeda.

Kao i Lopes, on igra za klub koji u svom grbu ima djetelinu s četiri lista, ali ne igra za Shamrock već za ciparsku Omoniju. Imala je Zelenortska Republika još desetak minuta kako bi došla do pobjede koja bi ih odvela na Svjetsko prvenstvo. Ipak, nisu uspjeli doći do pobjede te su se morali zadovoljiti bodom koji ih drži na vrhu skupine.

Ovim bodom došli su do 20 bodova te imaju dva više od Kameruna koji je pobijedio Mauricijus s 2:0. Ono što je loše za Zelenortsku Republiku je što imaju lošiju gol-razliku, no olakotna okolnost je što će na domaćem terenu ugostiti slabašni Eswatini. U slučaju pobjede doći će do povijesnog plasmana na Svjetsko prvenstvo, a u slučaju remija morat će se osloniti na kiks Kameruna protiv Angole. Libija je ostala na teoriji da pobjedom protiv Mauricijusa dođe do drugog mjesta koje može voditi u dodatne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

