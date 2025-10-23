VIDEO / Pogledajte bakljadu Boysa u Švedskoj, sudac je morao zaustaviti utakmicu

Dinamo u susretu 3. kola Europa lige gubi protiv Malmoa u Švedskoj 1:0, a u 71. minuti došlo je do privremenog prekida utakmice. Bad Blue Boysi su napravili bakljadu na gostujućoj tribini pa sudac je morao zaustaviti susret na četiri minute zbog slabe vidljivosti.

