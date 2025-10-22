VIDEO / Pogledajte ‘asistenciju’ braniča Bodo/Glimta za Osimhena

Champions League 22. lis 202519:26 0 komentara

U ranijem terminu Lige prvaka Galatasaray je ugostio Bodo/Glimt. Već u trećoj minuti za 1:0 je pogodio Victor Osimhen, a onda je sredinom prvog dijela zabio i drugi. Ovaj put je iskoristio nevjerojatnu grešku Fredrika Bjorkana koja omogućila nigerijskom napadaču lagan posao za 2:0.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League