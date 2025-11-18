VIDEO / Pogledajte kako je Olmo doveo Španjolsku u vodstvo protiv Turske

Podijeli :

Španjolska je visokom pobjedom protiv Gruzije u pretposljednjem kolu praktički osigurala prvo mjesto grupe E u europskim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi. Međutim, luda teorija je držala Tursku u igri te su Španjolci i posljednji susret u skupini morali shvatiti ozbiljno. To su i učinili, a pogodak je već u 4. minuti zabio bivši igrač Dinama, a sada Barcelone Dani Olmo. On je iz blizine matirao vratara Manchester Uniteda Altayja Bayindira.

