VIDEO / Početak iz snova za BiH: Pogledaje kako su Zmajevi šokirali Kanadu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine odlično je otvorila svoj nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. U susretu prvog kola skupine protiv domaćina Kanade Zmajevi su u 21. minuti stigli do vodstva od 1:0.
Strijelac prvog pogotka za Bosnu i Hercegovinu bio je Jovo Lukić, koji je nakon udarca iz kuta najbolje reagirao u kaznenom prostoru i glavom zatresao mrežu kanadskog vratara.
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Dvoboj se igra u Torontu, a za Bosnu i Hercegovinu ovo je prvi nastup na svjetskoj smotri nakon 12 godina.
Kanada, jedan od domaćina turnira uz Sjedinjene Američke Države i Meksiko, traži odgovor nakon ranog zaostatka, dok Zmajevi imaju idealan početak u borbi za važne bodove u skupini.
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