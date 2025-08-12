VIDEO / Petkovićev debi iz noćne more: Zapucao dva zicera, izgubio 18 lopti…

Jedini pogodak postigao je Paul Onuachu u 49. minuti, dok je bivši napadač Dinama promašio dvije velike prilike. U 31. minuti mogao je dovesti goste u vodstvo, a u 72. izjednačiti, no oba puta je bio neprecizan.

Prema Sofascoreu, Petković je bio najlošije ocijenjeni igrač utakmice (5.6), s neuspješnih pet pokušaja driblinga, 18 izgubljenih lopti i tek četiri osvojena duela od 20.

Podsjetimo, Petković je ovog ljeta napustio Dinamo nakon raskida ugovora i sukoba s predsjednikom Uprave Zvonimirom Bobanom. Za Modre je odigrao 289 utakmica, postigao 88 golova i upisao 61 asistenciju.