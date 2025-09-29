VIDEO / Petković odigrao lošu utakmicu u novom porazu svog kluba

Podijeli :

Bešiktaš je u sedmom kolu turskog prvenstva na domaćem terenu s 3:1 svladao Kocaelispor za kojeg je Bruno Petković kao kapetan odigrao cijeli susret.

Turski velikan nakon samo deset minuta igre imao je veliko vodstvo od 2:0. Prvo je Rafa Silva u 4. minuti zabio na asistenciju Tammyja Abrahama, a onda je u 10. Vaclav Cerny iskoristio veliku pogrešku gostujućeg vratara za udvostručenje vodstva.

Na samom početku nastavka, Tayfur Bingol pogodio je za smanjenje rezultata na 2:1, no snage za povratak nije bilo kod gostiju. Potvrda pobjede Bešiktaša stigla je u 93. minuti nakon autogola Oleksandra Syrota.

Bruno Petković odigrao je cijeli susret za gostujući sastav kao kapetan, no ostao je bez konkretnog učinka. Imao je 10/18 točnih dodavanja, 5/15 osvojenih duela i čak 19 izgubljenih posjeda.

Njegov Kocaelispor nakon sedam odigranih kola ima samo dva osvojena boda i nalazi se na posljednjem mjestu ljestvice, dok je Bešiktaš peti s 12 bodova, ali ima i utakmicu manje.