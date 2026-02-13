VIDEO / Perišićev PSV iznenađujuće izgubio na gostovanju

Podijeli :

Hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Perišić igrao je do 64. minute za PSV iz Eindhovena u iznenađujućem 1-2 gostujućem porazu od Volendama u susretu 23. kola nizozemskog prvenstva.

Van Cruijsen (67) je doveo Volendam u prednost, Man (82) je poravnao samo da bi Oehlers (87) osigurao tri boda domaćima.

PSV je usprkos ovom porazu, tek drugom u prvenstvu, uvjerljivo vodeći s 59 bodova, 17 više od drugog Feyenoorda

S druge strane, Volendam je skočio na 14. mjesto s 24 boda, sedam više od 16. Telstara koji je na mjestu koje vodi u kvalifikacije za ostanak.

