VIDEO / Perišićev PSV dominantno do četvrtfinala Kupa, zabio i talentirani BiH reprezentativac

Podijeli :

PSV Eindhoven nije imao problema u dvoboju osmine finala Kupa Nizozemske protiv Den Boscha.

Momčad u kojoj igra i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić uvjerljivo je slavila 4:1, a sva četiri pogotka postigli su u prvom poluvremenu.

Utakmica je praktički bila riješena već nakon 26 minuta, kada su gosti vodili 4:0, a među strijelcima je bio i mladi Esmir Bajraktarević.

Reprezentativac BiH, rođen u SAD-u, ove je sezone „eksplodirao“ iz drugog plana, a sada je bio među starterima i iskoristio pruženu priliku.

Dva pogotka postigao je Couhaib Driouech, a jednom se u strijelce upisao Denis Man.

Perišić je u igru ušao u 73. minuti.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.