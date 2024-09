VIDEO / Perišić sjajno debitirao, a trener objasnio zašto mu je dao prednost pred zvijezdom PSV-a

Podijeli :

Ivan Perišić debitirao je u dresu PSV-a na gostovanju kod Willema. Prve su to minute i to odmah u početnoj postavi za proslavljenog hrvatskog reprezentativca. Nakon što je na neslavan način završio svoju avanturu u Hajduku, Perišić je bio jako aktivan na svom debiju za branitelja naslova u Nizozemskoj.

Odmah u 5. minuti je ispromiješao obranu domaćina te složio sjajnu priliku za svoju momčad. Tillman je promašio, točnije nije uspio pogoditi s dva metra, pucao je točno u vratara. Nakon toga u 13. minuti Perišić je zamalo došao do prvijenca, ali je njegov udarac lijevom nogom otišao tik uz vratnicu.

Svoj debi završio je u 65. minuti kada je umjesto njega ušao Bakayoko, a PSV je slavio s 0:2 i tako su upisali i svoju sedmu pobjedu u sedmom kolu Eredivisiea.

Trener Peter Bosz objasnio je zašto je Perišiću dao mjesto u početnoj postavi ispred Johana Bakayoka, koji je s vrijednošću od 45 milijuna eura najvrjedniji igrač PSV-a.

“Gledate što vam treba da pobijedite, a i gledate kako igrači rade. Ivan je zaslužio igrati. Želim vidjeti Perišića. Nisam razgovarao s Perišićem o njegovoj omiljenoj poziciji, koristit ću ga tamo gdje mi zatreba. To nije izbor protiv Johana, to je izbor za Ivana. Odmaram li igrače za Ligu prvaka? Ne, želim pobijediti. To je uvijek najvažnija stvar, ovo je moja odluka“, rekao je za nizozemski ESPN.