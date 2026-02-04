VIDEO / Perišić lijepo zabio glavom pa dvaput ‘ošamario’ suigrača i očitao mu lekciju

Podijeli :

U četvrtfinalu nizozemskog Kupa (KNVB Beker) PSV je ugostio Heerenveen. Nakon prvog poluvremena rezultat je bio 2:0 za PSV, a onda je na početku drugog dijela zabio i hrvatski reprezentativac Ivan Perišić. Iskusno hrvatsko krilo skočilo je najviše nakon udarca iz kuta koji je izveo Paul Wanner te je pogodio za 3:0. Perišić je za vrijeme proslave dva puta blago ošamario Ryana Flaminga koji ga je u čudu gledao dok mu je Omišanin nešto objašnjavao.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.