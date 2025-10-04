VIDEO / Penal koji je podijelio Englesku: Pogledajte što je suđeno Arsenalu

Podijeli :

U sedmom kolu Premier lige Arsenal je ugostio West Ham na domaćem terenu, a iako su se neko vrijeme mučili, uspjeli su svladati sugrađane iz istočnog dijela Londona. Golove za Topnike zabili su Declan Rice i Bukayo Saka. Crveno-bijeli su tako uljepšali dva jubileja, Artetinu 300. utakmicu na klupi i Sakin 200. nastup. Uz to su privremeno skočili na vrh Premier lige.

No, u ovoj utakmici moglo bi se pričati o penalu koji je dosuđen sredinom drugog dijela za Arsenal. U 67. minuti El Hadji Malick Diouf je srušio Jurriena Timbera. Dok o prekršaju nema dvojbe, upitno je gdje je nastao faul.

Sudac John Brooks pokazao je na bijelu točku, a VAR je potvrdio njegovu odluku. Nakon toga je Bukayo Saka pogodio za 2:0 i Arsenal je priveo utakmicu kraju i privremeno skočio na vrh Premier lige.

