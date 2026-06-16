VIDEO / Patrola do gola: Evo kako se SP prati u LA-u i kakva su očekivanja lokalnih navijača Hrvatske

FIFA World Cup 16. lip 202611:20 0 komentara

U prvoj epizodi emisije 'Patrola do gola' Gordan Lopac uvodi nas u atmosferu koja vlada Los Angelesom na početku Svjetskog prvenstva. Pogledajte kako su Amerikanci doživjeli veliku pobjedu svoje reprezentacije na otvaranju protiv Paragvaja, što misle koliko daleko mogu proći Vatreni i što kažu lokalni navijači Hrvatske.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

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