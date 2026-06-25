VIDEO / Patrola do gola (5): Hrvatska priča u New Orleansu koja traje gotovo 100 godina

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Ekipa emisije “Patrola do gola” nalazi se u New Orleansu, gdje je posjetila hrvatske obitelji koje tamo žive već dugi niz godina. Tijekom boravka obišli su i Novi hrvatski dom, kao i gotovo stoljetni steakhouse u hrvatskom vlasništvu. Reportažu su zaokružili u sportskom baru, gdje su zajedno s lokalnim stanovnicima pratili utakmicu Hrvatske i Paname.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.