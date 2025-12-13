VIDEO / Palmer u pobjedi Chelseaja zabio prvi gol nakon skoro četiri mjeseca

Podijeli :

U 16. kolu Premier lige Chelsea je slavio s 2:0 protiv Evertona, a golove su zabili Malo Gusto i Cole Palmer.

Gol za 1:0 zabio je najbolji igrač Chelseaja iz prošle sezone Cole Palmer. Engleski reprezentativac zabio je na asistenciju Malo Gusta. “Desetka” Chelseaja zabila je tako prvi gol nakon skoro četiri mjeseca. 17. rujna Palmer je zabio za Chelsea u porazu od Bayerna u Ligi prvaka.

Do kraja poluvremena Gusto je zabio za 2:0, a pokazalo se da je to bio i konačan rezultat. Ovom pobjedom Chelsea je smanjio zaostatak za prvi Arsenalom na pet bodova, ali imaju i igrača više. Everton je, s druge strane, osmi na ljestvici s 24 boda.

