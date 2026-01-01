VIDEO / Palace i Fulham remizirali u londonskom derbiju

Podijeli :

U sjeni utakmice Liverpoola i Leedsa su Crystal Palace i Fulham odigrali londonski derbi na Selhurst Parku. Bio je to susret ekipa suprotnih forma, a na kraju to nije utjecalo na ishod jer je susret završio remijem od 1:1.

U izjednačenom prvom poluvremenu bolje se snašla ekipa Orlova. Oni su u 39. minuti poveli golom Jean-Philippea Mateta. Francuski napadač ostao je sam na drugoj vratnici nakon što je ubačaj u kazneni prostor uputio Nathaniel Clyne.

Bio je to Matetin osmi pogodak ove sezone u Premier ligi, ali prvi nakon sedam utakmica suše u svim natjecanjima. Bio je to i jedini pogodak u prvom dijelu pa je tako Crystal Palace na predah otišao s prednošću od 1:0.

Nije to obeshrabrilo Fulham koji se uspio vratiti u drugom dijelu. U 80. minuti je Tom Cairney zabio za 1:1 i poravnanje u londonskom derbiju. Bio je to i posljednji gol na utakmici te su se obje ekipe morale zadovoljiti s bodom.

Tako je Palace sada deveti na ljestvici dok je Fulham na 10. mjestu. Imaju isto bodova, jedino Orlovi imaju bolju gol-razliku.

