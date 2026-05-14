VIDEO / Ovo se rijetko viđa: Primili osam golova pa proslavili naslov prvaka!

Podijeli :

Nesvakidašnja situacija u Švicarskoj...

Thun možda je novi prvak Švicarske, ali je u domaćem porazu 8:3 od rivala Young Boysa odigrao utakmicu za zaborav. Malo tko je očekivao da će Thun ove sezone osvojiti švicarsku Superligu, no klub je naslov osigurao nekoliko kola prije kraja i tako prvi put u povijesti postao prvak države.

Ipak, nakon potvrde titule forma momčadi vidljivo je pala. Thun nije pobijedio u posljednje četiri prvenstvene utakmice, uključujući i ovaj težak domaći poraz.

U vrlo sadržajnom susretu domaćin je već do 43. minute gubio 3:2, a situaciju je dodatno otežao Marco Burki koji je neposredno prije odmora dobio izravni crveni karton. Gosti su potom povećali prednost na 5:2, a Thun je ostao s devetoricom igrača nakon što je crveni karton dobio i Jan Bamert.

Nedugo zatim Chris Bedia realizirao je kazneni udarac, već treći koji je Thun skrivio na utakmici, za velikih 7:2. Momčad Maura Lustrinellija uspjela je nakratko smanjiti preko Leonarda Bertonea, ali završnicu je obilježio drugi pogodak Christian Fassnachta za konačnih 8:3.

No, nakon što su izgubili s osam primljenih pogodaka, nogometašima Thuna je uručen pehar prvaka Švicarske, obzirom da je riječ o zadnjoj domaćoj utakmici sezone.

Novopečeni prvaci sigurno su se nadali puno ljepšem završetku sezone od primljenih osam golova pred domaćim navijačima.