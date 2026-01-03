VIDEO / Ovo još nismo vidjeli: Napadač Bournemoutha glavom nasrnuo Gabrielov lakat i tražio penal

Podijeli :

Arsenal je u 20. kolu Premier lige pobijedio Bournemouth s 3:2 te su tako povećali prednost na vrhu Premier lige. Trešnjice su povele s 1:0, ali su Topnici golovima Gabriela Magalhaesa i Declana Ricea preokrenuli na 3:1 da bi na 3:2 smanjio Eli Junior Kroupi. U lovu na izjednačenje Bournemouth je imao zanimljive ideje, a jedna od njih bila je ona Aminea Adlija koji je u 95. minuti nasrnuo na Gabriela glavom na lakat. Na njegov pokušaj nije nasjeo Chris Kavanagh koji je dosudio prekršaj marokanskog nogometaša.

