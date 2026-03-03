VIDEO / Ovo je moglo biti opasno: Perišić u petoj sekundi doživio neugodan pad, sudac se nije oglasio!

Odmah na startu utakmice hrvatski reprezentativac Ivan Perišić doživio je neugodan pad nakon što mu je poslije skoka u leđa ušao domaći branič Eli Dasa, no sudac Serdar Gozubuyuk se nije oglasio. Na teren je brzo utrčala liječnička služba, a cijelu situaciju došao je izviditi i bivši hajdukovac, a sada veznjak NEC-a Darko Nejašmić. Na svu sreću, nije došlo do teže ozljede Perišića koji se nakon nekoliko minuta vratio u igru.

Domaćin je poveo u šestoj minuti preko Bryana Linssena, no PSV je već do 20. minute preokrenuo rezultat.

U 16. minuti, u začetku akcije, oporavljeni Perišić sjajno je petom odigrao loptu, a potom je ubacio za Ismaela Saibarija koji je pogodio za 1:1. Bila je to ukupno 11. asistencija u sezoni za Perišića, a u svim natjecanjima ima još i osam pogodaka.

VIDEO / Perišić majstorski odigrao petom pa asistirao za gol PSV-a u polufinalu Kupa

Četiri minute kasnije, Dennis Man zabio je za 1:2.

Nastavak golijade uslijedio je u 37. kada je Dasa sjajno izvana pogodio za 2:2.