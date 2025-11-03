VIDEO / Osasuna je mjesec dana bez pobjede, Budimir opasno zaprijetio u remiju bez golova

Podijeli :

U posljednjem susretu 11. kola španjolskog nogometnog prvenstva između Real Ovieda i Osasune nije bilo golova.

Bila je to napadački skromna predstava. Osasuna je bila bolja u prvom, a domaćin u drugom dijelu i remi je najpošteniji ishod.

Josip Brekalo nije nastupio za Oviedo zbog ozljede mišića lijeve noge, dok je Ante Budimir na drugoj strani igrao do 85. minute.

Hrvatski napadač je uputio četiri udarca prema golu, a najopasniji bio je onaj glavom u 28. minuti kada je opasno pucao iz teške situacije, no vratar Escandell je sjajno obranio.

Budimirova momčad je ovim remijem produžila niz bez pobjede na točno mjesec dana. Osasuna je tri boda zadnji put upisala 3. listopada 2:1 pobjedom protiv Getafea.

Obje momčadi zadržale su svoje pozicije na ljestvici. Oviedo je na 19. mjestu s osam bodova, dok je Osasuna na 15. poziciji s tri boda više.

Na vrhu ljestvice je Real Madrid sa 30 bodova, Barcelona ima 25, a Villarreal 23 boda.