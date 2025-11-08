VIDEO / Osasuna bez Budimira pretrpjela poraz u Sevilli

Podijeli :

S minimalnih 1:0 nogometaši Seville su pred svojim navijačima pobijedili Osasunu u ogledu 12. kola španjolske La Lige.

Vrlo tvrdu utakmicu odigrali su Sevilla i gosti iz Pamplone, a domaćin je ipak zasluženo došao do tri boda jer je bio bolji, pogotovo u nastavku utakmice. Odlučujući pogodak Sevilla je postigla s bijele točke, u 51. minuti je za tri seviljska boda pogodio Vargas.

Za goste zbog ozljede nije igrao hrvatski napadač Ante Budimir, a njegova je momčad ostala na 15. mjestu ljestvice. Sevilla se bitno popela i trenutačno je osma.