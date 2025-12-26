VIDEO / Opravdan prekršaj na Salahu? Egipat poveo iz dvojbenog penala, pa odmah ostao s igračem manje!

U marokanskom Agadiru igra se utakmica drugog kola Afričkog kupa nacija između Egipta i Južne Afrike. Poveli su domaćini golom Salaha iz kaznenog udarca u 45. minuti koji je izazvao veliku raspravu. No to nije bilo sve do kraja poluvremena, jer je ubrzo nakon toga Hany dobio drugi žuti karton te su Egipćani prisiljeni cijelo drugo poluvrijeme igrati s igračem manje.
