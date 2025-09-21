VIDEO / Olmo priredio show u pobjedi Barcelone! Prvo je prekrasno asistirao, a onda zabio gol

Uvjerljivu pobjedu Katalonaca obilježio je bivši igrač Dinama - Dani Olmo.
Nogometaši Barcelone uvjerljivo su svladali Getafe s 3:0 u utakmici 5. kola španjolske La Lige.
Apsolutno prvo ime susreta bio je ‘hrvatski Španjolac’ Dani Olmo.
Prvo je u 15. minuti prekrasno petom asistirao Ferranu Torresu za 1:0, a isti igrač bio je strijelac drugog pogotka u 34. minuti.
Nekadašnja zvijezda zagrebačkog Dinama zaključila je fantastičan nastup pogotkom za 3:0 u 62. minuti i konačnu potvrdu pobjede.
Barcelona je trenutno druga na prvenstvenoj ljestvici s 13 osvojenih bodova iz uvodnih pet utakmica, a na čelu je još uvijek stopostotni Real Madrid s dva boda više.
