VIDEO / Olmo priredio show u pobjedi Barcelone! Prvo je prekrasno asistirao, a onda zabio gol

Uvjerljivu pobjedu Katalonaca obilježio je bivši igrač Dinama - Dani Olmo.

Nogometaši Barcelone uvjerljivo su svladali Getafe s 3:0 u utakmici 5. kola španjolske La Lige.

Apsolutno prvo ime susreta bio je ‘hrvatski Španjolac’ Dani Olmo.

Prvo je u 15. minuti prekrasno petom asistirao Ferranu Torresu za 1:0, a isti igrač bio je strijelac drugog pogotka u 34. minuti.

Nekadašnja zvijezda zagrebačkog Dinama zaključila je fantastičan nastup pogotkom za 3:0 u 62. minuti i konačnu potvrdu pobjede.

Barcelona je trenutno druga na prvenstvenoj ljestvici s 13 osvojenih bodova iz uvodnih pet utakmica, a na čelu je još uvijek stopostotni Real Madrid s dva boda više.